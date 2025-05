Fila do INSS bate novo recorde e chega a 2,67 milhões de pessoas

O número de pessoas na fila de espera que aguarda a concessão de benefícios previdenciários e assistenciais do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) chegou a 2.678.584 no mês de abril. De acordo com os dados do Portal da Transparência Previdenciária, atualizados nesta sexta-feira (16/5), esse é o novo recorde de brasileiros que aguardam atendimento.

Conforme mostrou o Correio, em reportagem, o INSS havia deixado de divulgar mensalmente os dados sobre a fila. O último Boletim Estatístico da Previdência Social (Beps) havia sido publicado em dezembro de 2024.



À época, somando todas as filas de reconhecimento inicial de direitos, eram 2,043 milhões de pessoas à espera da liberação de algum benefício. O último recorde na fila de espera do INSS havia sido registrado em julho de 2019, quando chegou a 2.442.816 pessoas aguardando algum benefício.

Segundo o levantamento, a maior parte da população aguarda por benefícios por incapacidade. Nesta modalidade são 1,3 milhões de pessoas sem resposta, o equivalente a 48% da fila. Em seguida, aparecem os pedidos por benefícios assistenciais e de legislação especial, com 639 mil pessoas (24%); aposentadorias, com 457 mil (17%); auxílio maternidade, com 158 mil (6%); e pensões e reclusão, com 144 mil pedidos (5%).

O regime geral de previdência social determina que o benefício tem que ser concedido em até 45 dias. De acordo com a atualização, o tempo médio de espera para conseguir uma resposta do INSS é de 52 dias, sem contar o tempo em que o processo ficou parado por falta de documentos.