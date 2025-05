Pix representa quase metade de todas as transações bancárias no 4º tri de 2024

No último mês de abril, foram realizadas 6,2 bilhões de transferências por meio do Pix, que movimentaram cerca de R$ 2,67 trilhões - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Lançado há menos de cinco anos, o Pix já representa quase metade de todas as transações bancárias do Brasil. No último trimestre de 2024, o meio de pagamento instantâneo respondeu por 47% de todas as movimentações financeiras nesse período, com cerca de 17,9 bilhões de transferências e R$ 7,7 trilhões em recursos movimentados.

Os dados foram publicados nesta sexta-feira (16/5) e estão disponíveis nas Estatísticas de Pagamentos de Varejo e de Cartões no Brasil, divulgadas pelo Banco Central (BC). A pesquisa considera apenas os dados de saques, e não leva em consideração o uso de dinheiro em espécie.

Em relação a 2023, o Pix foi o meio de pagamento que mais cresceu em quantidade de transferências, com um avanço de 52% no ano passado. Apesar do aumento nominal, o meio de pagamento ainda fica atrás das transferências interbancárias, como TED, DOC e TEC, que foram responsáveis por movimentar cerca de R$ 11,6 trilhão no último trimestre de 2024.

Apesar disso, o ritmo de crescimento do Pix em relação aos demais métodos de pagamento é bastante superior. Em 2024, ultrapassou a quantidade de recursos movimentados pelas transferências intrabancárias (dentro do mesmo banco), que responderam por R$ 6,99 trilhões no quarto trimestre, e se manteve à frente de outros meios como boleto, cartões de crédito e débito, além de cheque e saques.

Ainda de acordo com o levantamento, no último mês de abril, foram realizadas 6,2 bilhões de transferências por meio do Pix, que movimentaram cerca de R$ 2,67 trilhões. No mesmo período, as transações por TED somaram R$ 3,85 trilhões, e permaneceram na primeira posição entre as que mais movimentam recursos no país.



