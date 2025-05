Restituição do IRPF 2025: veja as datas de pagamento dos lotes

Prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda acaba em 30 de maio - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A restituição do primeiro lote do Imposto de Renda 2025 será em 30 de maio — mesmo dia em que encerra o prazo de entrega da declaração. Até agora, mais de 25 milhões de declarações já foram enviadas. A expectativa da Receita Federal é receber, ao todo, 46,2 milhões de declarações.

No primeiro lote da restituição serão priorizadas pessoas acima de 80 anos, seguidas das que têm mais de 60 anos. Além dos grupos legalmente prioritários — como idosos, pessoas com deficiência, portadores de moléstia grave e professores — também têm preferência na restituição os contribuintes que utilizarem a declaração pré-preenchida e/ou indicarem chave Pix com CPF.

Veja a seguir as datas de pagamento de cada lote:

1º lote: 30/05

2º lote: 30/06

3º lote: 31/07

4º lote: 29/08

5º lote: 30/09

Confira a ordem de prioridade para pagamento da restituição:

1º: acima de 80 anos;

2º: acima de 60 anos, com deficiência ou moléstia grave;

3º: quem tem maior fonte de renda seja o magistério;

4º: quem fez a declaração pré-preenchida e indicaram o Pix para restituição;

5º: que fizeram a pré-preenchida ou indicaram Pix para restituição;



6º: demais pessoas

Pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888, assim como aquelas que obtiveram receita bruta da atividade rural acima de R$ 169.440, são obrigadas a declarar Imposto de Renda.

Quem enviar a declaração fora do prazo deverá pagar multa de 1% sobre imposto devido, com valor mínimo de R$ 165,74, ou de 20% do valor devido.

