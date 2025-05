Bolsa Família de maio começa a ser pago nesta segunda-feira

Além da parcela mínima de R$ 600, o Bolsa Família paga um acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a famílias com crianças de até 6 anos - (crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado)

Mais de 20,46 milhões de famílias começaram a receber o pagamento de maio do Bolsa Família, a partir desta segunda-feira (19/5). Os pagamentos seguem o calendário e acontecem de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), sempre em dias úteis, iniciando com aqueles de final 1.

Amanhã (20), beneficiários que têm o 2 como último dígito do NIS recebem o auxílio; e assim por diante. As transferências seguem até o dia 30, quando recebem os beneficiários com NIS final zero.



Famílias que vivem em municípios em situação de emergência ou estado de calamidade reconhecido pelo governo federal também podem receber o valor do Bolsa Família no primeiro dia do calendário de pagamento.

O valor médio do benefício por família é de R$ 667,49, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). Além da parcela mínima de R$ 600, o Bolsa Família paga um acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a famílias com crianças de até 6 anos.

Ao cair na conta, o dinheiro pode ser sacado em até 120 dias em terminais de autoatendimento, lotéricas e agências bancárias da Caixa Econômica Federal. O recurso também pode ser movimentado virtualmente, por meio do aplicativo Caixa Tem.