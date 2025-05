Consulta ao maior lote da restituição do IRPF começa nesta sexta-feira

A consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda será aberta na sexta-feira (23/5), a partir das 10h. O pagamento das 6.257.108 restituições será realizado ao longo do dia 30 de maio, no valor total de R$ 11 bilhões — o maior lote da história.

Do total que será restituído, R$ 7.811.380.786,21 serão destinados a contribuintes que têm prioridade legal, o que corresponde a 240.081 restituições para idosos acima de 80 anos, 2.346.445 restituições para contribuintes entre 60 e 79 anos, 199.338 restituições para contribuintes com alguma deficiência física ou mental, ou moléstia grave e 1.096.168 restituições para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Além disso, 2.375.076 restituições serão destinadas a contribuintes que não têm prioridade legal, mas que receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida e optado por receber a restituição via Pix.

A consulta poderá ser feita na página da Receita Federal na internet. O contribuinte deverá clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, no botão “Consultar a Restituição”. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones.



Declaração do Imposto de Renda

O prazo para a declaração do Imposto de Renda encerra em 30 de maio. Pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888, assim como aquelas que obtiveram receita bruta da atividade rural acima de R$ 169.440, são obrigadas a declarar Imposto de Renda.

O jeito mais rápido de fazer declarar o Imposto de Renda é por meio da declaração pré-preenchida. A declaração pré-preenchida apresenta informações sobre rendimentos, pagamentos e deduções, garantindo mais rapidez e segurança no envio. Para acessá-la, é necessário ter conta gov.br nos níveis ouro ou prata.

Ao Correio, a contadora Marina Thaissa explica que o modelo vem com diversas informações fornecidas por empresas, bancos, planos de saúde e outras instituições como rendimentos, bens e despesas, o que reduz bastante a chance de erro ao preencher os dados manualmente. "Optar pela declaração pré-preenchida é, antes de tudo, uma maneira prática de economizar tempo e evitar dores de cabeça", diz.

"Além disso, esse modelo pode ajudar a evitar inconsistências que levam à temida malha fina. Quando as informações já estão cruzadas com os dados que a Receita Federal recebeu de outras fontes, há uma maior garantia de que o contribuinte está entregando algo mais alinhado com o que já foi informado por terceiros. Isso traz mais segurança e tranquilidade na hora de prestar contas com o Fisco", acrescentou.



No entanto, mesmo sendo mais prática, a declaração pré-preenchida não deve ser encarada como um documento final. "É fundamental revisar todas as informações com atenção. Erros podem acontecer, por exemplo, uma instituição pode ter enviado um dado incorreto ou incompleto e, se você não verificar, isso pode gerar problemas depois", pontua Marina.



