RS conclui inspeção em propriedades próximas ao foco de gripe aviária

O governo do Rio Grande do Sul concluiu a etapa inicial de inspeção em 540 propriedades rurais localizadas num raio de 10km do foco de gripe aviária registrado em uma granja em Montenegro, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A ação integra o plano emergencial de contenção do vírus da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (H5N1), confirmado na localidade.

Além da varredura inicial, 19 propriedades dentro do raio de 3km — que abrigam aves — foram revisitadas pelos técnicos da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. A medida visa reforçar a vigilância e prevenir uma eventual disseminação do vírus.

Leia também: Sobe para 21 número de países que suspenderam compra de frango do Brasil



“Conseguimos superar nossa expectativa e cumprimos a primeira vigilância ativa em quatro dias. E a partir deste sábado, que fecham sete dias da primeira visita, começaremos a revisitar todas as propriedades no raio de 10km novamente”, informou Rosane Collares, diretora do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal.

Durante as inspeções, uma amostra de ave de subsistência foi coletada para análise. O material seguiu para o Laboratório Federal de Diagnóstico Agropecuário, em Campinas (SP), e o resultado do exame ainda é aguardado.

Sete barreiras sanitárias foram instaladas nas principais vias de acesso à área sob vigilância e seguem operando 24 horas por dia. Até o momento, mais de 1,2 mil veículos foram desinfectados. Os pontos de controle incluem duas barreiras na BR-386 (no pedágio e na balança), uma na RS-124, outra na TF-10 (sentido Triunfo) e três em estradas vicinais, sendo uma delas com bloqueio total.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Casos suspeitos em análise

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) atualizou para oito o número de casos suspeitos de gripe aviária no país. Três desses estão em investigação no Rio Grande do Sul, incluindo o foco já confirmado em Montenegro. As autoridades reforçam que, até o momento, não há registro da doença em produções comerciais. Confira:

Aguiarnópolis (TO) - granja comercial

Ipumirim (SC) - granja comercial

Salitre (CE) - produção familiar para subsistência

Eldorado do Carajás (PA) - produção familiar para subsistência

Gaurama (RS) - produção familiar para subsistência

Triunfo (RS) - produção familiar para subsistência (houve outra suspeita já descartada na mesma cidade)

Garopaba (SC) - ave silvestre (quero-quero)

Derrubadas (RS) - ave silvestre (jaçanã)