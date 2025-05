Ministro diz que não há prazo-limite para ressarcimento: "Nao precisa correria"

"Recebi a missão do presidente Lula: cuidar dos aposentados e garantir que nenhum pensionista fique no brejo do mundo. E é com esse espírito que estamos atuando", destacou Wolney - (crédito: Fernanda Strickland/CB/DA.Press)

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, voltou a dizer nesta quinta-feira (22/5) que não há prazo-limite para que os beneficiários busquem o ressarcimento dos descontos indevidos nos benefícios de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A afirmação foi feita durante coletiva de imprensa para falar sobre parceria entre Previdência Social e Correios para dar agilidade aos reembolsos.

“Não precisa correria, como a gente diz lá no Nordeste. Quem quiser buscar hoje, busca. Quem quiser deixar para o mês que vem, também será atendido com o mesmo cuidado. A orientação do presidente Lula é clara: ninguém que foi lesado sairá prejudicado”, disse Wolney.

Durante a coletiva, o ministro também reafirmou o compromisso do governo com três frentes: responsabilização pelos atos fraudulentos (com investigação a cargo da CGU e da Polícia Federal), acolhimento aos aposentados e reconstrução da credibilidade do sistema previdenciário.

“Recebi a missão do presidente Lula: cuidar dos aposentados e garantir que nenhum pensionista fique no brejo do mundo. E é com esse espírito que estamos atuando”, pontuou.

A ampliação do atendimento presencial por meio dos Correios reforça o esforço do governo em garantir acesso a informações e serviços para o público mais vulnerável, especialmente aqueles que enfrentam dificuldades com tecnologia ou preferem o contato direto. A expectativa é de que a medida beneficie cerca de 2 milhões de pessoas que ainda procuram o atendimento presencial, mesmo com o predomínio dos canais digitais e telefônicos, que respondem por 98% das demandas ao INSS.

Segundo o ministro, o atendimento nas agências dos Correios será feito de forma cordial, personalizada e sem necessidade de agendamento prévio.