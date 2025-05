TCU irá apurar envolvimento de servidores do INSS em fraude

O Correio solicitou ao TCU — por meio da Lei de Acesso à Informação — dados sobre processos que pedem a investigação de servidores do INSS possivelmente envolvidos na fraude. De acordo com a Ouvidoria do órgão, caso ainda está em "fase de apuração" - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Tramitam no Tribunal de Contas da União (TCU) ao menos seis processos que têm como objetivo investigar suposto envolvimento de servidores do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) na fraude do desconto associativo, deflagrada em 23 de abril pela Polícia Federal (PF) e pela Controladoria-Geral da União (CGU) na “Operação Sem Desconto”.

O Correio solicitou ao Tribunal — por meio da Lei de Acesso à Informação — dados sobre processos que pedem a investigação de servidores do INSS possivelmente envolvidos na fraude. De acordo com a Ouvidoria do órgão, os processos ainda estão em "fase de apuração".

“Cumpre esclarecer que os processos tratam de responsabilização e estão em fase de apuração. Por isso, não cabe, nesse momento, a indicação de responsáveis”, informou o TCU à reportagem.

O Ministério Público é autor das representações ajuizadas na corte, junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), o deputado federal Ubiratan Sanderson (PL-RS), a bancada do Partido Novo no Congresso Nacional e o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL-AM). Não há previsão para início das investigações.

