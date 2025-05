Prévia da inflação de maio fica em 0,36% puxada pela energia elétrica

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado a prévia da inflação oficial do país, ficou em 0,36% em maio. De acordo com os dados, divulgados nesta terça-feira (27/5) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o maior impacto positivo veio da energia elétrica residencial, que registrou variação de 1,68%, influenciada pela mudança na bandeira tarifária.



Sete dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram aumentos, com destaques para vestuário, seguido de saúde e cuidados pessoais e habitação. Também entre os maiores impactos sob o indicador estão os produtos farmacêuticos, que registraram uma alta de 1,93%, devido à autorização do reajuste de até 5,09% nos preços dos medicamentos, a partir de 31 de março.



O grupo de alimentação e bebidas, por sua vez, desacelerou de 1,14% em abril para 0,39% em maio. Contribuíram para o resultado as quedas do tomate, do arroz e das frutas. Por outro lado, destacam-se as altas da batata-inglesa, da cebola e do café moído.

Queda nas passagens

Pelo lado das quedas, o grupo de transportes registrou a principal retração, influenciado por uma redução de 11,18% dos preços nas passagens aéreas. Outro destaque foi a variação negativa de 1,24% no transporte por ônibus urbano, em decorrência da tarifa zero aos domingos e feriados em Brasília e em Belém.

No acumulado do ano, o IPCA-15 ficou em 2,80%, enquanto o acumulado em 12 meses a prévia da inflação está em 5,40%.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Economia Dinheiro esquecido: Banco Central libera pedido automático via Pix

Dinheiro esquecido: Banco Central libera pedido automático via Pix Economia Hugo Motta critica aumento do IOF: "Brasil não precisa de mais impostos"

Hugo Motta critica aumento do IOF: "Brasil não precisa de mais impostos" Economia Setor produtivo e políticos reagem à alta do IOF

Setor produtivo e políticos reagem à alta do IOF Economia Entidades pedem que Cade aprofunde investigação contra Google

Entidades pedem que Cade aprofunde investigação contra Google Economia INSS: Peritos negam que greve aumente fila

INSS: Peritos negam que greve aumente fila Economia OMSA restringe foco da gripe aviária ao RS