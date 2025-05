Camilo anuncia recomposição orçamentária das universidades federais

O governo federal anunciou nesta terça-feira (27/5) uma recomposição orçamentária para as universidades e institutos federais. A declaração foi dada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, logo após uma reunião com reitores no Palácio do Planalto.

Camilo disse que o governo vai liberar nos próximos dois dias um valor de cerca de R$ 300 milhões que estava retido por um decreto presidencial. Além disso, o ministério vai recompor outros R$ 400 milhões para compensar o que foi cortado na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025.

O ministro garantiu ainda que as universidades e institutos federais ficarão de fora do congelamento anunciado de R$ 31,3 bilhões anunciado pelo Ministério da Fazenda, e de quaisquer outros cortes de verba que ocorram neste ano.

“Nossas instituições não sofrerão, não serão afetadas por qualquer corte, por bloqueio ou contingenciamento do nosso orçamento”, frisou Camilo.

Reitores reclamaram da falta de recursos

Um decreto assinado por Lula em abril deste ano mudou o repasse de recursos às instituições, e resultou em um bloqueio de R$ 300 milhões, que será liberado ainda nesta semana.

Já o valor de R$ 400 milhões visa recompor os R$ 340 milhões milhões cortados na LOA de 2025, mais um aumento de R$ 60 milhões. Esse recurso será pago via um remanejamento interno do orçamento do Ministério da Educação (MEC), que não foi detalhado por Camilo.

O encontro reuniu reitores de universidades e institutos federais, no Palácio do Planalto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também participaria, mas cancelou sua presença para se recuperar de uma crise de labirintite.