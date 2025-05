Fávaro minimiza impacto da gripe aviária: "128 países estão completamente abertos"

Fávaro: "Começamos o diálogo para diminuir as restrições às exportações do frango brasileiro" - (crédito: Lula Marques/Agência Brasil)

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, afirmou nesta quarta-feira (28/5) que o caso de gripe aviária registrado no Rio Grande do Sul teve impacto comercial no Brasil, mas garantiu que a situação está controlada. Segundo ele, dos 160 mercados que o país exporta carne de frango brasileira, 128 países continuam comprando o produto “completamente abertos” e “sem nenhuma restrição”.

“Estamos no quinto dia do vazio sanitário, da completa desinfecção da granja, no caso acontecido. Temos toda a robustez e as informações estão sendo prestadas com transparência em todas as investigações”, disse em audiência pública na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados.



O objetivo do convite foi que o governo prestasse esclarecimentos sobre as ações adotadas em relação aos preços dos alimentos. Fávaro não comentou sobre o caso em ave silvestre confirmado ontem em Minas Gerais, na zona rural do município de Mateus Leme, região metropolitana de Belo Horizonte.

As suspensões das importações ocorrem após a confirmação de um caso de gripe aviária em granja comercial em Montenegro (RS), em 15 de maio. O ministro atualizou para 24 o número de países que interromperam a compra de carne de aves do Brasil.

Outros 13 suspenderam as importações de frango proveniente apenas do Rio Grande do Sul e restringiram as compras de um raio de 10 km do foco onde o foco de gripe aviária foi detectado. “Isso gera impacto? Gera. Mas não é algo exagerado, porque 70% da produção brasileira fica no mercado interno, 30% destinado à exportação", destacou o ministro.

"Dos 30%, como disse, 128 países estão completamente abertos, estão comercializando com naturalidade, sem nenhuma restrição. E 13 países restritos somente ao Rio Grande do Sul”, complementou.



Fávaro, afirmou, ainda, que a pasta começou negociações com importadores para flexibilizar a restrição ao frango do Brasil. “Começamos o diálogo para diminuir as restrições às exportações do frango brasileiro. Quando completarmos o vazio sanitário de 28 dias, o foco total será na liberação dos embargos ao frango.”