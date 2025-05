Dívida pública atinge R$ 7,6 trilhões em abril, com alta de 1,44% no mês

A dívida pública federal voltou a subir em abril, de acordo com dados publicados nesta quarta-feira (28/5), pelo Tesouro Nacional. Os dados revelados pelo Relatório Mensal da Dívida (RMD) mostram que esse débito referente às contas do governo federal avançou 1,44% em abril, passando de R$ 7,5 trilhões para R$ 7,61 trilhões em um mês.

A Dívida Pública Mobiliária Federal Interna (DPMFi), que corresponde à parte da dívida total que é paga em moeda doméstica, ou seja, o real, avançou 1,55% no mesmo período e atingiu R$ 7,31 trilhões, ou 96% de toda a DPF. Já a Dívida Pública Federal Externa (DPFe) apresentou queda de 1,1% sobre março, e encerrou o mês em R$ 306,13 bilhões.

Na avaliação do Tesouro, a continuação da guerra tarifária entre Estados Unidos e China elevou a aversão ao risco entre os investidores, o que refletiu negativamente para os países emergentes, como o Brasil. No mesmo período, a curva de juros local perdeu nível e inclinação em função da reprecificação da trajetória futura da taxa Selic, atualmente em 14,75% ao ano.

Para o mês de maio, no entanto, a equipe econômica considera que o acordo entre as duas potências mundiais no campo comercial, além de dados de inflação abaixo do esperado nos EUA elevaram o otimismo no mercado, com um crescimento do apetite ao risco.