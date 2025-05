Brasil tem saldo positivo de 257 mil postos de trabalho em abril, segundo MTE

O mês de abril foi positivo para o mercado de trabalho brasileiro, com um crescimento generalizado do número de empregados em diversas categorias, regiões e modalidades. De acordo com dados do Novo Cadastro Geral de Empregados (Caged), publicados nesta quarta-feira (28/5) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), houve um crescimento de 257.528 postos de trabalho formal no período, em relação a março, o que indica um avanço de 0,54%.



O saldo positivo foi resultado da contratação de 2.282.187 trabalhadores com carteira assinada e desligamento de 2.024.659 empregados. Vale destacar que, diferentemente da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), que considera todas as espécies de trabalho assalariado, o Caged lista apenas os empregos vinculados ao regime da Convenção das Leis Trabalhistas (CLT).

Em abril, todos os cinco grandes grupos de atividades econômicas registraram crescimento no saldo total, com liderança tradicional do setor de serviços, que mais emprega no país, e teve um resultado positivo de 136 mil novos postos de trabalho no mês. Completam a lista comércio (+48 mil), indústria (+35 mil), construção (+34 mil) e agropecuária (+4 mil).

Os postos de trabalho típicos representaram 84,7% de todos os gerados no mês, enquanto os não típicos atingiram 15,3% desse total. Desde o início do ano, o saldo total de empregos no país atingiu o patamar de 922 mil novos vínculos, o que representa um crescimento de 1,95% na comparação com o mesmo período em 2024.

Já no detalhamento por unidades federativas (UFs), os estados do Espírito Santo (+0,93%), Goiás (0,91%) e Piauí (+0,88%) tiveram o melhor resultado considerando apenas as variações relativas, levando em conta a diferença populacional. O Distrito Federal ficou acima da média nacional e registrou crescimento de 0,66% no mesmo período.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Economia Dívida pública atinge R$ 7,6 trilhões em abril, com alta de 1,44% no mês

Dívida pública atinge R$ 7,6 trilhões em abril, com alta de 1,44% no mês Economia Fávaro minimiza impacto da gripe aviária: "128 países estão completamente abertos"

Fávaro minimiza impacto da gripe aviária: "128 países estão completamente abertos" Economia Projeto visa aumentar exportação de bioinsumos e tecnologia sustentável