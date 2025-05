Ministro diz que será feito pente-fino nas associações: "Ficarão poucas e boas"

Wolney Queiroz: "Vamos separar o joio do trigo. E vamos ficar com o trigo" - (crédito: Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

Em meio aos escândalos das fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, afirmou nesta quinta-feira (29/5) que é hora de “separar o joio do trigo” e fazer um pente-fino nas associações que realizaram os descontos indevidos.

"Vamos fazer uma checagem de todas essas associações e como elas se comportam e, ao final de tudo, vamos separar o joio do trigo. E vamos ficar com o trigo", disse em entrevista ao programa "Bom Dia, Ministro", da TV Brasil.

O titular da pasta da Previdência defendeu o papel das instituições no apoio aos aposentados. “Vão ficar associações que realmente existem, que tem 60 anos, 40 anos, que são amplamente conhecidas pelos aposentados. Então é benéfico para os aposentados que elas existam e acho que devem ser preservadas”, afirmou.

As entidades sindicais citadas pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União, nas investigações da fraude, já foram afastadas do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS). “Ao final de tudo ficarão poucas e boas associações, fazendo esse trabalho de atendimento aos aposentados”, acrescentou Queiroz.

