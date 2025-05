Fraude no INSS: atendimento presencial nos Correios começa nesta sexta (30)

A partir desta sexta-feira (30/5), aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem recorrer a quase 5 mil agências dos Correios em todo o país para verificar se houve algum desconto associativo não autorizado em seu benefício.

Até o momento, dos 9 milhões de brasileiros que foram notificados por descontos de entidades associativas, apenas 2,3 milhões se manifestaram. A abertura dos atendimentos presenciais marca o início de uma nova estratégia do governo federal, que busca ampliar as formas de acesso dos segurados a um canal oficial para reivindicar a devolução dos valores indevidamente descontados.



De acordo com o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, a medida visa facilitar a vida dos idosos, muitos dos quais enfrentam dificuldades para registrar as reclamações de forma digital. “Como não temos agências do INSS em todas as cidades, nós celebramos uma parceria com os Correios, que estão presentes em todas as cidades do Brasil”, destacou em entrevista ao programa "Bom Dia, Ministro", da TV Brasil, nesta quinta-feira (29).

Ao todo, são 4.730 agências dos Correios que vão fazer o atendimento de segurados que têm dificuldade em usar internet e preferem que seja feito presencialmente. “Os Correios treinaram os seus funcionários e eu fiz uma recomendação ao presidente Fabiano (Silva dos Santos) para que haja um atendimento acolhedor, com paciência. São pessoas que não têm habitualidade com esse tipo de procedimento”, disse o ministro.

Para registrar a reclamação, basta portar um documento oficial de identificação com foto. Não será necessário apresentar comprovantes bancários nem extratos dos descontos. Caso o segurado não consiga ir à agência, por uma doença, por exemplo, um representante pode ir com procuração autenticada. Mas só terá acesso à consulta, sem possibilidade de alterar os dados.

O governo ainda planeja ações itinerantes para quem vive em regiões remotas, por meio de uma busca ativa. Esse atendimento deve contemplar comunidades ribeirinhas e pessoas com problema de mobilidade. “Há disposição de não deixar ninguém para trás e nós vamos fazer essa busca ativa ao final para não deixar ninguém que foi lesado sem ressarcimento”, declarou Wolney Queiroz.

