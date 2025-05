Previdência fará busca ativa em comunidades ribeirinhas para ressarcir vítimas de fraude

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, afirmou nesta quinta-feira (29/5), que o governo fará uma busca ativa para expandir o atendimento de vítimas das fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A partir de amanhã (30), as agências dos Correios vão começar a prestar atendimento a aposentados e pensionistas que tiveram descontos não autorizados feitos por entidades associativas.

Até o momento, dos 9 milhões de brasileiros que foram notificados, apenas 2,3 milhões se manifestaram. “Nós vamos fazer uma busca ativa. Do contingente de 9 milhões de pessoas que foram acessadas agora, comunicadas de que há o desconto, nós vamos ver no decorrer dos próximos meses quantas entram em contato pelo Meu INSS, pelas agências, ou pelos 135, e depois a gente vai ver quem não entrou em contato”, explicou Queiroz em entrevista ao programa "Bom Dia, Ministro", da TV Brasil.



Segundo ele, após a fase de atendimento presencial nos Correios, a Previdência colocará à disposição carros e barcos para o atendimento de pessoas com mobilidade reduzida ou em localidades remotas. “Há comunidades ribeirinhas, por exemplo, que não têm energia elétrica, não têm acesso a telefone celular, computador e a internet”, lembrou.

“Então o INSS já está preparando um programa para fazer, através do Prev Barco. Esses barcos da Previdência Social vão fazer essa busca ativa e vão na casa do cidadão”, reforçou. “E existe o Prev Móvel, que são os veículos da Previdência Social que podem também fazer essa busca ativa para pessoas com mobilidade reduzida, pessoas que estejam sem poder se deslocar e não tenham acesso aos canais que já foram apresentados”, acrescentou o ministro.

Queiroz destacou que todos os aposentados que tiveram descontos indevidos devem ser reembolsados. “Há disposição de não deixar ninguém para trás e nós vamos fazer essa busca ativa ao final para não deixar ninguém que foi lesado sem ressarcimento.”