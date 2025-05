Imposto de Renda: primeiro lote da restituição é pago nesta sexta

O primeiro lote da restituição do Imposto de Renda está sendo pago nesta sexta-feira (30/5). O pagamento é realizado apenas em conta bancária de titularidade do contribuinte. Ao todo, 6,2 milhões de pessoas serão contempladas.

Para saber quem vai receber o primeiro lote de restituição, basta acessar o portal da Receita Federal na internet, clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, em Consultar a Restituição. A página apresenta orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC.

Serão R$ 7.811.380.786,21 destinados a contribuintes que têm prioridade legal, o que corresponde a 240.081 restituições para idosos acima de 80 anos, 2.346.445 restituições para contribuintes entre 60 e 79 anos, 199.338 restituições para quem tem alguma deficiência física ou mental, ou moléstia grave e 1.096.168 restituições para pessoas cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Além disso, 2.375.076 restituições serão destinadas a contribuintes que não tem prioridade legal, mas que receberam prioridade por utilizarem a declaração pré-preenchida com conta Prata ou Ouro no Gov.br e optaram por receber a restituição via Pix.

Veja a seguir as datas de pagamento dos outros lotes da restituição:

2º lote: 30/06

3º lote: 31/07

4º lote: 29/08

5º lote: 30/09

