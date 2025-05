Atendimento do INSS nos Correios segue normalmente após breve instabilidade, diz Dataprev

Os Correios reforçaram a partir de hoje o atendimento a aposentados e pensionistas que tiveram descontos não autorizados na folha de pagamento do INSS - (crédito: Agência Gov/Divulgação)

O atendimento aos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) nas agências dos Correios segue em funcionamento normal, conforme nota conjunta divulgada nesta sexta-feira (30/5) pela Dataprev — empresa responsável pelo desenvolvimento e manutenção dos sistemas de dados da Previdência Social — e pelo INSS.

Ao Correio, os órgãos disseram que uma instabilidade temporária foi registrada durante a manhã no sistema utilizado pelos Correios para prestar serviços relacionados ao INSS. O problema foi causado por ajustes nas regras de operação entre as redes da Dataprev e dos Correios.

As equipes técnicas de ambas as instituições atuaram rapidamente para solucionar a falha, que foi normalizada ainda pela manhã. As entidades ressaltam ainda que não houve qualquer comprometimento à segurança dos dados ou aos atendimentos realizados.

A Dataprev destacou que a situação foi pontual e controlada em tempo hábil, sem impacto significativo para os usuários do serviço.

O atendimento nas agências dos Correios é uma das frentes de acesso aos serviços do INSS, especialmente importante para beneficiários em localidades onde o acesso digital é limitado. A continuidade e estabilidade desses serviços são fundamentais para garantir o suporte à população.

O INSS e a Dataprev reforçaram o compromisso com a melhoria contínua dos sistemas e a prestação de um serviço eficiente e seguro aos cidadãos.