Fux dá prazo de 10 dias para manifestação do INSS, CGU e PF sobre fraude

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, determinou o prazo de 10 dias para que o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Polícia Federal (PF) apresentem informações sobre a apuração dos órgãos a respeito das fraudes em desconto de mensalidade associativa feito em folha de pagamento de aposentados e pensionistas.

Além disso, o ministro deu 15 dias para a Advocacia-Geral da União (AGU) se manifestar a respeito do mérito do mandado de segurança apresentado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) no dia 22 de maio, caso tenha interesse em ingressar na ação.

O mandado pede a imediata instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar fraudes no Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).

De acordo com Regimento Interno da Câmara dos Deputados, somente 5 CPI's podem funcionar concomitantemente. Atualmente, 14 requerimentos de instalação de CPI's estão na fila de espera. Por esse motivo, justifica a mesa diretora, o requerimento da comissão de inquérito do INSS ainda não foi analisado.