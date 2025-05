Conta de luz mais cara: Aneel anuncia bandeira vermelha para junho

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou, em comunicado emitido na noite desta sexta-feira (30/5), que a bandeira tarifária das contas de energia elétrica passará para vermelha, no patamar 1, no mês de junho. Com isso, a conta de luz ficará mais cara: os consumidores terão custo extra de R$ 4,463 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

"Diante do cenário de afluências abaixo da média em todo o país indicado pelo Operador Nacional do Sistema (ONS), projeta-se uma redução da geração hidrelétrica em relação ao mês anterior, com um aumento nos custos de geração devido à necessidade de acionamento de fontes de energia mais onerosas, como as usinas termoelétricas", estabeleceu o órgão.

A agência enfatizou a importância de usar a energia elétrica de forma responsável, justamente em decorrência da presença da bandeira vermelha, no patamar 1. Vale ressaltar que esta é a primeira vez que isso ocorre no ano vigente. Até abril passada, a bandeira era verde. Ou seja, sem custos adicionais. Em maio, a bandeira passou para amarelo. A cor diz respeito ao grau intermediário na estrutura tarifária.

No ano passado, as bandeiras tarifárias também mudaram de cor em diferentes oportunidades. Da mesma forma, chegou a ser verde, amarela e vermelha. De abril até junho, esteve verde. Em seguida, ficou amarela. Em agosto, foi de verde, mais uma vez, para vermelha, patamar 1. Em setembro, o nível se manteve, mas aumentou em no mês seguinte, para o patamar 2. Em novembro, voltou para o amarelo, antes de, mais uma vez, adquirir o verde em dezembro, até o encerramento do ano.

Veja como funcionam as cores do sistema tarifário

Verde - Tarifa sem acréscimos. Condições favoráveis de geração de energia

Amarelo - Acréscimo de 0,01885 para cada kWh consumidos. Condições de geração de energia menos favoráveis

Vermelho, patamar 1 - Acréscimo de 0,04463 para cada kWh consumidos. Condições de geração de energia mais custosas

Vermelho, patamar 2 - Acréscimo de 0,07877 para cada kWh consumidos. Condições de geração de energia ainda mais custosas