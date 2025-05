Vinho do DF chama atenção pela qualidade e benefícios à saúde, afirma Triacca

O presidente da Expovitis Brasil, Ronaldo Triacca, destacou em entrevista ao Correio que a produção de vinho do DF foi chancelada pela Organização Internacional do Vinho (OIV) - (crédito: Bruna Gaston CB/DA.Press)

A capital federal irá sediar, entre 19 e 21 de junho, a Expovitis Brasil 2025 - Feira Nacional de Viticultura, Enologia e Enoturismo, que contará com a participação de mais de 100 vinícolas brasileiras e mais de 400 vinhos diferentes. O Distrito Federal, inclusive, será um grande destaque do evento, de acordo com o presidente da Expovitis e produtor de vinho, Ronaldo Triacca.



“A ideia desta feira, por estarmos aqui em Brasília, na capital de todos os brasileiros, é de unir o vinho nacional. E para que o brasileiro, principalmente o brasiliense, perceba que o vinho brasileiro de fato tem muita qualidade”, destacou Triacca, em entrevista ao CB.Agro desta sexta-feira (30/5). O programa é uma parceria do Correio com a TV Brasília.

Assista à entrevista completa:

Ainda segundo Triacca, o DF é uma “grande novidade” para o mercado de vinhos brasileiros, “até para estados tradicionais, como o Rio Grande do Sul”. Apesar de ser um mercado pequeno, ele disse aos jornalistas Marcelo Agner e Roberto Fonseca que o que está sendo construído na região “é muito sólido”, tendo recebido, inclusive, diversas premiações.



Também revelou que uma pesquisa chancelada pela Organização Internacional do Vinho (OIV), produzida pelos Institutos Federais de Brasília e do Rio Grande do Sul, apontou que os níveis de antioxidantes benéficos à saúde humana presentes nos vinhos brasilienses “foram tão altos, que os pesquisadores não acreditaram nos resultados e repetiram as amostragens”.

Leia também: Um vinho exclusivo em homenagem aos 65 anos de Brasília

“Repetiu-se e o resultado veio novamente, e isso foi chancelado pela OIV. Por exemplo, o nível de resveratrol (um antioxidante) no syrah (tipo de uva) de Brasília, comparado ao syrah da Austrália, da África do Sul ou da França, aqui é, pelo menos, 40% maior. Sem falar nos outros antioxidantes que fazem muito bem à saúde”, comemorou Tricca.

O presidente da Expovitis comentou que, além de toda a programação do evento, o grupo irá se encontrar em junho com a Frente Parlamentar do Vinho para “debater os gargalos do setor, como tributação, descaminho e contrabando”.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular