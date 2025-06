Petrobras reduz preço da gasolina para distribuidoras em 5,6%

A gasolina A é a versão mais pura, entregue às distribuidoras. A gasolina C é a mais vendida nos postos para os consumidores finais - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

A Petrobras vai reduzir o preço de venda de gasolina A para as distribuidoras em 5,6%, a partir desta terça-feira (3/6). Sendo assim, o preço médio passará a ser de R$ 2,85 por litro, uma redução de R$ 0,17 por litro.

Segundo a petroleira, considerando a inflação do período de dezembro de 2022 até hoje, a redução dos preços da gasolina nas refinarias da Petrobras é de 17,5%.

"Considerando a mistura obrigatória de 27% de etanol anidro e 73% de gasolina A para composição da gasolina C vendida nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará a ser de R$ 2,08/litro, uma redução de R$ 0,12 a cada litro de gasolina C", disse a Petrobras.

A gasolina A é a versão mais pura, entregue às distribuidoras. A gasolina C é a mais vendida nos postos para os consumidores finais.

