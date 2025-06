Brasília recebe reunião anual de Banco de Desenvolvimento do Caribe

Secretária Viviane Vecchi, do MPO, em briefing sobre a reunião do banco - (crédito: André Corrêa/MPO)

A partir da próxima segunda-feira, o Brasil vai sediar a 55ª Reunião Anual do Banco de Desenvolvimento do Caribe (BDC). O encontro, que segue até 9 de junho, encerra o mandato do Brasil como presidente da Assembleia de Governadores do Banco, iniciado no ano passado.

De olho na Conferência sobre Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas (ONU), a COP 30, que ocorrerá em novembro, em Belém (PA), a reunião anual do BDC terá o tema "Construindo o Futuro: Instituições Resilientes para um Caribe Mais Verde, Mais Forte e Inclusivo". A estimativa é de que 400 delegados dos 28 países que integram a instituição participem do evento que ocorrerá em Brasília.

O Brasil tem uma participação pequena no BDC, é membro não mutuário e conta com 1,12% do poder de voto. No entanto, a secretária interina de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), Viviane Vecchi, destaca a posição estratégica do país na instituição.

"Em termos de população, o Brasil é mais ou menos 16 vezes maior do que todo Caribe junto. E, em termos de PIB, somos quase 30 vezes maior do que o Caribe todo junto. Então, sendo o país mais importante da região, é importante olhar para os países pequenos com dificuldades, focando em segurança alimentar, mas também em questões de integração logísticas, mirando as relações Sul-Sul, além das questões climáticas", comentou, ontem, a secretária, em encontro com jornalistas, no qual detalhou a programação do evento.

O MPO representa o governo brasileiro na instituição multilateral de desenvolvimento, que é composta por 28 membros. Desse total, 19 países e territórios caribenhos são mutuários (que podem receber financiamentos) e detêm em torno de 55% das ações do BDC. Os nove demais países se dividem em quatro membros regionais não mutuários (incluindo o Brasil) que somam 9,4% das ações; e outros 5 membros não regionais, que detêm os demais 35% das ações. Os maiores acionistas são a Jamaica e Trinidad e Tobago, com 17,31% do poder de voto cada, seguidos por Canadá e Reino Unido (9,31% cada) e China, Alemanha e Itália (5,58% cada).

O fato de o Brasil ser acionista do banco, "abre oportunidades para intensificar as relações econômicas com o Caribe e possibilita que empresas privadas brasileiras concorram em licitações financiadas pelo BDC", segundo a secretária. Ela citou o exemplo da construtora Queiroz Galvão, que venceu a licitação financiada pelo banco no valor de US$ 154 milhões, para construir o trecho Linden — Mabura Hill da rodovia Linden-Lethem, na Guiana. Esse trecho é estratégico para o desenvolvimento do do projeto Rotas da Integração, do MPO, ao proporcionar a integração viária com o estado de Roraima.

O Rotas da Integração é um projeto brasileiro, coordenado pelo MPO, que busca fortalecer a integração econômica e de infraestrutura entre os países da América do Sul e da América Central, além de conectar os oceanos Atlântico e Pacífico.

Paralela à programação da Reunião Anual do BDC, ocorrerão também eventos de temáticas como sustentabilidade e segurança alimentar, com a participação de atores regionais relevantes. O governo brasileiro irá promover o painel "Melhorando a Conectividade Física entre o Brasil e o Caribe" e um Painel de Discussão sobre a COP 30 e o Caribe". Outro evento de destaque durante a programação é o “Painel de Especialistas do Financial Times”, que discutirá estratégias para transformar os sistemas alimentares e agrícolas caribenhos diante de desafios globais.