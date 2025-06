BC prevê ganhos de eficiência para empresas e consumidores

Galípolo no evento de lançamento do Pix Automático em São Paulo - (crédito: Reprodução/ YouTube )

O Banco Central (BC) lançou, ontem, o Pix Automático, nova funcionalidade que promete transformar o mercado de pagamentos recorrentes no Brasil. A expectativa é de que a novidade, que entrará em operação no próximo dia 16 de junho, traga ganhos expressivos de eficiência para empresas e consumidores — especialmente em compromissos como mensalidades escolares, planos de saúde, assinaturas de streaming, academias e serviços de telefonia.

Diferentemente do Pix Agendado Recorrente, o Pix Automático permitirá que o pagamento seja iniciado pelo recebedor, desde que haja consentimento prévio do pagador. Com isso, elimina-se a necessidade de autenticação a cada débito, aproximando a experiência do tradicional débito automático. Para utilizar o serviço, o usuário precisará autorizar previamente o envio de cobranças periódicas por parte do estabelecimento. A partir dessa autorização, os pagamentos poderão ser debitados automaticamente da conta, sem necessidade de novas confirmações.

"O Pix é o dinheiro que anda na velocidade do nosso tempo", disse o presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, durante o lançamento da ferramenta, em São Paulo. "O Pix é o dinheiro que tem a velocidade das pessoas hoje em dia, dos negócios hoje em dia, da informação hoje em dia", emendou.

Atualmente, cerca de 60% dos brasileiros de baixa renda não têm cartão de crédito. Por outro lado, mais de 160 milhões de pessoas usam o Pix, uma base que escancara o potencial de inclusão da nova modalidade. Segundo Galípolo, a nova modalidade possibilita a inclusão financeira de milhares de pessoas, uma vez que poderão ter acesso a uma série de serviços e facilidades da nova ferramenta.

O serviço será gratuito tanto para o pagador quanto para o recebedor. Além da comodidade para os pagadores, o Banco Central destaca que a modalidade também tem vantagens para quem vai receber os pagamentos, pois pode aumentar a eficiência, diminuir os custos dos procedimentos de cobrança e reduzir a inadimplência.

"Todos nós aqui já sofremos algum tipo de clonagem ou de fraude, em que é preciso trocar todas as suas assinaturas. Ou quando o cartão está vencendo, você tem que trocar todas as suas assinaturas", disse o presidente do BC. "O Pix também vai conceder essa facilidade adicional e acho que vai ampliar o bem-estar e a possibilidade de fazer negócios", complementou o presidente da autoridade monetária.

Segundo o BC, o Pix Automático também ajudará a reduzir os custos das empresas, barateando os procedimentos de cobrança e diminuindo a inadimplência. "O Pix Automático vai sintetizar uma tríade de comodidade, facilidade e controle", destacou o diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução do BC, Renato Gomes.

Entre os benefícios esperados para os consumidores destacam-se a facilidade, com adesão simples e rápida; a comodidade, com pagamentos realizados automaticamente na data correta; o controle, com a possibilidade de gerenciar autorizações, pagamentos e cancelamentos diretamente no aplicativo da instituição financeira; e o acesso ampliado, por meio de diferentes instituições financeiras e canais de pagamento.

Segurança

Segundo João Fraga, CEO da fintech Paag, é essencial garantir que a nova funcionalidade seja segura e possa ser usada por todos os perfis de consumidores, sem riscos de fraudes ou erros operacionais. "A conscientização e a educação financeira também são peças-chave, pois o sucesso do Pix Automático dependerá da confiança dos usuários", ressaltou. "Uma fase de testes e ajustes é imprescindível para que a implementação ocorra de forma fluida, garantindo a experiência positiva para os usuários em todo o país."

O educador financeiro Raul Sena alerta que a nova funcionalidade também pode ser passível de fraude. "O Pix Automático, que é tipo um débito automático, pode sim ter um algum risco, como qualquer ferramenta nova de pagamento. Mas, a ideia é que ele fique mais seguro. Essa nova modalidade permite que o usuário autorize previamente algumas cobranças recorrentes via Pix, assim como já acontece no débito automático", disse.

Uma dica, de acordo com ele, é sempre ficar de olho nos lançamentos para manter tudo dentro do controle financeiro e evitar alguma surpresa indesejada. Segundo o especialista, a regra de ouro para evitar cair em golpes é "desconfiar sempre". "Nunca passe dados pessoais ou de alguma conta via telefone, mensagem ou redes sociais. Se alguém te pedir pra fazer um Pix, confirma a história antes… liga para a pessoa", aconselhou.

"Outra dica boa é cadastrar no banco os aparelhos que você usa e manter o limite de Pix mais baixo para situações normais. Assim, se precisar liberar um valor maior, você controla no app na hora e evita problemas”, complementou.