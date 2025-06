Com gripe aviária, exportações de carne de aves caem 12,9% em maio

Em meio aos registros de focos de gripe aviária no país, as exportações de carne de aves registraram queda de 12,9% em maio em comparação ao mesmo período do ano passado. O montante caiu de US$ 751,89 milhões, em maio de 2024, para US$ 654,66 milhões neste ano.

Os dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) não especificam quanto deste montante é carne de frango.



O primeiro e único foco de gripe aviária em uma granja comercial foi confirmado no dia 15 de maio em Montenegro (RS). Atualmente, 48 países estão com as exportações de carne de aves do Brasil completamente suspensas. Outros 16 limitam a restrição ao estado do Rio Grande do Sul e quatro adotam a delimitação somente ao município.

“Basicamente a redução da exportação de carne de aves em maio é explicada, sim, pela restrição à exportação brasileira por conta da ocorrência da gripe aviária”, destacou o diretor de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior do Mdic, Herlon Brandão.

Já decorreu mais da metade do prazo de 28 dias para que o Brasil possa se declarar livre da doença. O governo e os produtores brasileiros intensificaram as conversas com importadores na tentativa de flexibilizar as restrições comerciais em função do protocolo sanitário.

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) entrou com um pedido para reduzir a restrição para o raio de 10 quilômetros do local onde foi registrado o caso em granja comercial, com base em uma recomendação da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).