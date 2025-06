Representantes de EUA e China se reúnem em Londres para discutir acordo

Jamieson Greer e Scott Bessent detalharam o acordo com a China, após dois dias de negociações - (crédito: Fabrice COFFRINI / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o seu governo vai se reunir com representantes do comércio da China na próxima segunda-feira (9/6), em encontro privado na cidade de Londres, no Reino Unido.

Segundo Trump, o tema da conversa será um possível acordo entre os dois países no comércio internacional. Nos primeiros meses de governo do republicano, houve uma escalada das tarifas de importação sobre os produtos chineses, que culminou em retaliações do próprio país asiáticos aos produtos norte-americanos.

As alíquotas chegaram a 145% para itens de origem da China e de 125% para os produtos dos EUA. Após um encontro realizado em Genebra, na Suíça, representantes de ambos os países concordaram em reduzir as tarifas por 90 dias. Atualmente, a taxa cobrada pelo governo Trump a produtos chineses é de 30%, enquanto que Pequim cobra uma tarifa de 10% sobre os itens norte-americanos.

Na postagem, hoje, Trump se mostrou otimista com a negociação e escreveu que “a reunião deverá ocorrer muito bem”. Nesta quinta-feira (5), o presidente dos EUA conversou por telefone durante uma hora e meia com Xi Jinping, presidente da China. Segundo o republicano, o telefonema resultou em uma “conclusão muito positiva para ambos”.



