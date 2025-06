Portabilidade de crédito consignado entre bancos começa hoje

A intenção do governo é beneficiar especialmente aqueles trabalhadores que firmaram contratos antes da permissão para uso do FGTS como garantia - (crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

A partir desta sexta-feira (6/6), trabalhadores do setor privado com carteira assinada passam a contar com uma nova possibilidade para organizar melhor suas finanças: a portabilidade do crédito consignado entre instituições financeiras. Segundo o Ministério do Trabalho e do Emprego, a medida marca um novo passo na ampliação do acesso a melhores condições de crédito para quem tem empréstimo com desconto na folha de pagamento.

Diferentemente da mudança implementada em 16 de maio, que autorizava a conversão de outras modalidades de crédito — como cheque especial, cartão de crédito e CDC — para o consignado, a novidade agora permite que o próprio crédito consignado seja transferido de um banco para outro.

A intenção do governo é beneficiar especialmente os trabalhadores que firmaram contratos antes da permissão para uso do FGTS como garantia, condição que, na maioria dos casos, resultava em taxas de juros mais altas.

Embora o Ministério do Trabalho tenha planejado que esse processo pudesse ser feito diretamente pela Carteira de Trabalho Digital, o sistema ainda não está operacional. Por isso, quem quiser realizar a portabilidade deverá procurar diretamente as instituições financeiras interessadas.

A dinâmica da transferência prevê ainda a possibilidade de o banco de origem cobrir a oferta do banco para o qual o cliente deseja migrar. Em uma espécie de leilão reverso, a instituição original pode propor condições ainda mais vantajosas, como juros mais baixos, para manter o cliente em sua carteira.

Atualmente, 70 instituições estão habilitadas para operar com crédito consignado, de acordo com dados do Ministério do Trabalho. A expectativa é que a nova regra estimule a concorrência e traga melhores condições para os trabalhadores.

