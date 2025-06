Mineração é um dos maiores motores da economia, diz VP institucional do Correio

Lamounier discursou durante a abertura do evento "Brasil em Transformação: a mineração no Brasil e no exterior", realizado nesta terça-feira (10/6) pelo Correio Braziliense - (crédito: Mari Campos/CB/DA.Press)

O vice-presidente do Correio Braziliense André Lamounier ressaltou nesta terça-feira (10/6) que a mineração é um dos maiores motores da economia brasileira, mas que é preciso atenção para os impactos de mudanças na legislação, especialmente a reforma tributária.

Ele discursou durante a abertura do evento Brasil em Transformação: a mineração no Brasil e no exterior, realizado hoje pelo Correio.

“Os números mostram a importância desse setor. Em 2023, as exportações atingiram a marca de US$ 48 bilhões, 25% de todas as vendas brasileiras. Esse desempenho consolida a mineração como um dos principais motores da nossa economia e da geração de divisas”, declarou Lamounier durante a abertura do evento.

O debate reúne especialistas, parlamentares e representantes do setor da mineração para discutir o futuro do setor, incluindo desafios como a regulamentação, o uso de novas tecnologias, como a Inteligência Artificial, e a sustentabilidade.

O vice-presidente do Correio também destacou em seu discurso que a reforma tributária, em fase de regulamentação, traz “impactos profundos” para a competitividade da mineração brasileira frente à concorrência internacional.

Para Lamounier, o momento é fazer uma “reflexão cuidadosa” sobre como conciliar desenvolvimento econômico, sustentabilidade e justiça fiscal.

Confira o evento:

