Executivo da Prio defende debate técnico sobre tributação

O executivo de Relações Institucionais da Prio, maior empresa independente de óleo e gás do Brasil, Francisco Bulhões, ressaltou nesta terça-feira (10/6) a necessidade de um diálogo técnico e construtivo sobre a proposta de imposto seletivo sobre matérias-primas como o petróleo. Segundo ele, a medida deve ser pensada com cuidado para garantir competitividade e sustentabilidade do setor de mineração.



Para Bulhões, o imposto seletivo é uma ferramenta importante para políticas públicas, mas sua aplicação precisa respeitar as especificidades de cada setor. “O imposto seletivo é eficiente quando direcionado a produtos cujo consumo se deseja regular. No caso do petróleo, que é matéria-prima para uma série de produtos, é fundamental considerar seus múltiplos usos e impactos na economia”, afirmou durante evento Brasil em Transformação: a mineração no Brasil e no exterior, realizado hoje pelo Correio.

Ele apontou que uma tributação adequada pode incentivar investimentos e inovação, garantindo um setor de óleo e gás robusto e competitivo.

Ele também ressaltou que o petróleo está presente em muitos produtos além dos combustíveis. “Desde eletrônicos até roupas, passando por componentes de carros elétricos e turbinas eólicas, o petróleo é fundamental para a vida moderna. É importante ampliar o olhar sobre essa indústria para além da bomba de combustível”, explicou.

Segurança energética e futuro do setor

O executivo destacou que o fortalecimento do setor é essencial para que o Brasil mantenha sua autonomia energética. “Com investimentos adequados, podemos garantir o abastecimento, apoiar a transição energética e criar oportunidades para inovação e sustentabilidade”, comentou.

Sobre a Prio

A Prio, antiga PetroRio, tem se destacado por atuar em campos maduros e marginais — áreas que exigem operação eficiente para continuar produtivas. “Nosso foco é recuperar e prolongar a vida útil desses campos, aproveitando recursos que de outra forma poderiam ser subutilizados. Isso contribui para a segurança energética do país e gera valor para a economia”, disse.

Com crescimento de 1.500% nos últimos anos, a Prio é um dos maiores exemplos de sucesso no mercado de capitais brasileiro, ampliando sua contribuição para a arrecadação e o desenvolvimento regional.

Brasil em Transformação

O debate Brasil em Transformação: Mineração no Brasil e no Exterior, realizado pelo Correio Braziliense, reuniu especialistas, autoridades e parlamentares para discutir os desafios e oportunidades dos setores mineral e energético no Brasil. A iniciativa ressaltou a importância da modernização e da tecnologia para o crescimento sustentável do país.

