"Brasília é um mar de oportunidades", diz chairman do Lide

O chairman do Lide e ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, destacou as potencialidades de Brasília, incluindo uma vocação para o desenvolvimento do setor de turismo.

“Brasília pode também investir no turismo, porque nós temos aqui obras monumentais que atraem as pessoas, além do que teve uma grande melhoria do aeroporto também, que hoje é um hub de distribuição para várias regiões do Brasil”, disse Furlan nesta quarta-feira (11/6) na abertura da segunda edição do Brasília Summit.

O encontro reúne empresários e parlamentares ligados ao agronegócio e ao setor imobiliário. Promovido pelo grupo Lide em parceria com o Correio Braziliense, o evento abre um diálogo para a construção de oportunidades para o futuro do Brasil.

Em seu discurso, Furlan lembrou da história do avô, Atílio Fontana, ex-deputado federal, que foi transferido para Brasília na inauguração da capital federal. E enfatizou: “Brasília é um mar de oportunidades”.

O 2º Brasília Summit conta com dois painéis: A força da agricultura brasileira na garantia da segurança alimentar e O mercado imobiliário como fator de desenvolvimento econômico e sustentável.

Além disso, também é esperado que os painelistas debatam as propostas substitutas ao decreto do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) que estão sendo apresentadas pelo governo federal. O debate está sendo transmitido no YouTube, com cobertura ao vivo no site e nas redes sociais do Correio.

