2º Brasília Summit debate crescimento econômico e sustentável; acompanhe

A segunda edição do Brasília Summit será realizada nesta quarta-feira (11/6), a partir das 8h e será transmitida pelo Youtube do Correio. O evento reúne autoridades, especialistas e empresários para um debate sobre os rumos da economia brasileira, a relevância do agronegócio na segurança alimentar e o papel do mercado imobiliário no desenvolvimento do país.

Entre os participantes estão o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP); o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB); o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB); o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro; e o ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB).

Acompanhe:





O evento, promovido pelo grupo Lide em parceria com o Correio Braziliense, abre um diálogo para a construção de oportunidades para o futuro do Brasil. O debate será transmitido no YouTube, com cobertura ao vivo no site e nas redes sociais do jornal.

Participantes do 2º Brasília Summit (foto: Divulgação)

O 2º Brasília Summit contará com dois paineis: a força da agricultura brasileira na garantia da segurança alimentar e o mercado imobiliário como fator de desenvolvimento económico e sustentável. Além disso, também é esperado que os painelistas debatam as propostas substitutas ao decreto do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) que estão sendo apresentadas pelo governo federal.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular