Ex-ministro da Agricultura defende combate ao desmatamento ilegal: "Agro é paz"

O ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues e embaixador especial da FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura) para o cooperativismo endossou o fomento à fiscalização diante do fato de o agro brasileiro ser afetado por imagens de devastação ambiental.

"Precisamos acabar com o desmatamento ilegal. Essas imagens prejudicam a imagem do agronegócio no mundo. Isso precisa ser fiscalizado porque o nosso agro não apoia ilegalidades. O agro é paz", afirmou Rodrigues, nesta quarta-feira (11/6), durante a segunda edição do Brasília Summit.

O encontro reúne empresários e parlamentares ligados ao agronegócio e ao setor imobiliário. Promovido pelo grupo Lide em parceria com o Correio Braziliense, o evento abre um diálogo para a construção de oportunidades para o futuro do Brasil.

O painel em que participou discutiu a força do agro brasileiro na garantia da segurança alimentar. Além de Roberto Rodrigues, a mesa contou com a participação do atual ministro da Agricultura, Carlos Fávaro; do presidente do Instituto da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Roberto Brant; do senador Irajá Silvestre (PSD); do deputado federal Pedro Lupion (PP-PR); do head de Agronegócio do grupo Lide, Francisco Maturro; e do presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), João Galassi.

