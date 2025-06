Brant aponta agro brasileiro como modelo de segurança alimentar mundial

O agronegócio brasileiro se mostra "exemplar" para a economia e essencial para a segurança alimentar global, afirmou Roberto Brant, ex-ministro da Previdência Social e presidente do Instituto Confederação Nacional da Agricultura (CNA).

Para Brant, que participou nesta quarta-feira (11/6) da segunda edição do Brasília Summit, o agro é exemplo de empreendedorismo, tecnologia e, principalmente, de inserção internacional. "Se não fosse a inserção internacional, o agro certamente não teria a dimensão que tem hoje", destacou, durante sua participação no painel que discutiu a segurança alimentar no Brasil e no mundo.

O encontro reúne empresários e parlamentares ligados ao agronegócio e ao setor imobiliário. Promovido pelo grupo Lide em parceria com o Correio Braziliense, o evento abre um diálogo para a construção de oportunidades para o futuro do Brasil.

O presidente do Instituto CNA enfatizou que, enquanto o Brasil não enfrenta problemas de segurança alimentar internamente, o mundo no futuro dependerá cada vez mais do agro brasileiro.

"O mundo não tem capacidade de atender esse aumento da demanda", enfatizou.

Nesse cenário, segundo Brant, o Brasil é posicionado como um "fator decisivo para assegurar o mínimo de segurança alimentar para o mundo".

