Pix automático entra em vigor nesta segunda; saiba como funciona

O Pix automático está disponível a partir desta segunda-feira (16/6). Com a nova modalidade as pessoas poderão pagar as contas recorrentes, como de energia, telefone, escolas, academias, condomínios, assinaturas, seguros, automaticamente. O pagador precisa autorizar uma única vez a operação, sem precisar fazer um novo pagamento a cada nova cobrança.

As autorizações poderão ser canceladas a qualquer momento pelo pagador. Será possível definir um valor máximo para cada cobrança (impedindo débitos de valor superior ao estipulado), escolher receber ou não as notificações de agendamento dos pagamentos, verificar o histórico de autorizações e gerenciar o limite exclusivo para transações via Pix automático.

Além disso, haverá uma seção dedicada ao Pix Automático na área do Pix no aplicativo de todos os bancos, em que será possível ver todos os agendamentos referentes à modalidade, permitindo melhor controle e gestão.

Segundo o Banco Central, o Pix automático é pautado em três pilares: segurança; praticidade para usuários (pagadores e recebedores); e flexibilidade, para permitir o uso em múltiplos modelos de negócios, sejam digitais ou por estabelecimentos físicos.

Para garantir a segurança das transações, bancos e instituições de pagamentos deverão checar uma série de informações das empresas: dados cadastrais, compatibilidade entre a atividade econômica e o serviço ofertado no Pix automático e histórico de relacionamento com o participante. Para impedir fraudes por empresas recém-criadas, somente empresas em atividade há mais de seis meses poderão oferecer a nova modalidade do Pix.

