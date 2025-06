Pix Automático começa a valer dia 16 de junho; entenda como vai funcionar

O Banco Central dará início, no dia 16 de junho, à operação do Pix Automático, uma nova funcionalidade que promete transformar a maneira como os brasileiros pagam contas recorrentes. A apresentação oficial da ferramenta acontecerá amanhã (4/6), em São Paulo.

A proposta é simples, mas poderosa: permitir que pagamentos periódicos — como mensalidades escolares, contas de água, luz, telefone, academias, condomínios, planos de saúde, seguros e assinaturas — sejam quitados automaticamente, sem que o usuário precise repetir o mesmo procedimento a cada vencimento.

Diferentemente do Pix Recorrente, já disponível em algumas instituições, em que o próprio usuário programa transferências fixas e precisa autorizar cada agendamento, o Pix Automático permite uma autorização única e prévia para que cobranças recorrentes sejam debitadas diretamente da conta, seguindo as condições previamente estabelecidas pelo pagador. Entre as possibilidades de configuração estão o valor máximo permitido, a periodicidade do pagamento e a opção de utilização ou não da linha de crédito.

O funcionamento, promete o BC, será bastante transparente: a empresa que oferece o serviço — seja uma escola, academia ou plataforma de streaming — enviará periodicamente a cobrança ao banco do cliente. A instituição, por sua vez, agendará a operação e notificará o pagador, que poderá acompanhar, confirmar ou, se desejar, suspender a transação pelo aplicativo bancário. No dia previsto, o pagamento será realizado automaticamente, conforme os parâmetros estabelecidos.

Segurança e abragência

O Banco Central ressalta que o Pix Automático traz uma série de vantagens para os consumidores. Além de dispensar a necessidade de repetir o mesmo processo a cada cobrança, a nova funcionalidade oferece mais controle e segurança: o usuário pode definir limites, acompanhar todas as operações e, se quiser, cancelar autorizações diretamente pelo aplicativo. Outra facilidade importante é a abrangência: o serviço estará acessível em diversas instituições financeiras, incluindo bancos, cooperativas e iniciadores de pagamento.

A adesão ao Pix Automático será gratuita para pessoas físicas. Já para empresas que optarem por receber via essa modalidade, poderá haver tarifas, conforme a política adotada pela instituição financeira que processa os pagamentos.