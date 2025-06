Contratação pública terá 8% de vagas reservadas a mulheres vítimas de violência

O governo federal publicou um decreto que reserva o mínimo de 8% das vagas em contratações de empresas terceirizadas pelo Executivo para mulheres em situação de violência doméstica. A medida, publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (18/6), atualiza a a política de cotas publicada no Decreto nº 11.430/2023.

Assinada pelo Ministério da Gestão e Inovação (MGI), a medida visa promover a empregabilidade e a inclusão socioeconômica de mulheres vítimas de violência doméstica.

Quem pode ter acesso às vagas?

A política de cotas abrange um grupo amplo de beneficiárias, conforme detalhado no novo decreto:

mulheres cisgêneros (pessoas que nascem com sexo biológico feminino e se identificam com o gênero feminino);

mulheres trans e travestis;

outras identidades de gênero feminino protegidas pela Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006).

Além disso, o decreto estabelece uma prioridade clara dentro desse grupo: as vagas deverão ser destinadas prioritariamente a mulheres pretas e pardas, seguindo a proporção da população em cada estado ou no Distrito Federal, conforme dados do censo demográfico do IBGE.

Proteção à privacidade e formas de acesso



Para garantir a segurança e a privacidade das beneficiárias, o novo decreto determina que as contratações serão destinadas exclusivamente a mulheres indicadas pelas unidades responsáveis pela política pública de apoio a vítimas de violência doméstica.

As empresas contratadas e os órgãos contratantes não poderão exigir das candidatas a apresentação de quaisquer outros documentos para comprovar a situação de violência, protegendo assim a dignidade e a privacidade dessas mulheres.

Quando o percentual de 8% pode ser flexibilizado?



Embora o percentual de 8% seja o mínimo estabelecido, o decreto prevê algumas exceções:

Pode haver menos de 8% de vagas reservadas em contratos de serviços contínuos que exigem dedicação exclusiva de mão de obra, quando o número de funcionários for menor que 25 colaboradores.

Se um mesmo contrato tiver diferentes tipos de serviços contínuos, as vagas para vítimas de violência devem ser distribuídas proporcionalmente entre esses serviços, a menos que não haja mão de obra qualificada disponível para as atividades necessárias.

Incentivo à equidade e adesão dos estados

O decreto também incentiva as empresas participantes de licitações a adotarem ações de equidade no ambiente de trabalho. Essa postura pode, inclusive, servir como critério de desempate nas concorrências públicas da administração pública federal direta, autarquias e fundações.

Para fortalecer a implementação da política em todo o país, o MGI fará acordo de adesão com as unidades responsáveis pela política pública de apoio às mulheres vítimas de violência doméstica nos estados e municípios. Este acordo sela a cooperação sem transferência de recursos financeiros e conterá uma cláusula que assegura o sigilo dos dados das mulheres beneficiadas.