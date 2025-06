Saiba se você foi vítima do vazamento de mais de 16 bilhões de senhas

O Cibernews orienta que as pessoas redefinam as senhas só por precaução, selecionem senhas fortes e exclusivas que não sejam reutilizadas em várias plataformas - (crédito: FRED TANNEAU)

Um vazamento de dados expôs mais de 16 bilhões de senhas e logins na internet na sexta-feira (20/6). Segundo o site Cibernews — especializado na cobertura de segurança cibernética — a maioria das informações estava em língua portuguesa, com mais de 3,5 bilhões de registros vazados.



Ainda de acordo com a investigação do vazamento de dados, as possíveis vítimas são as pessoas que não usam uma "segunda camada de proteção" (autenticação em dois fatores) ou que têm o hábito de usar a mesma senha para vários sites.

“Isso não é apenas um vazamento – é um plano para exploração em massa. Com mais de 16 bilhões de registros de login expostos, os cibercriminosos agora têm acesso sem precedentes a credenciais pessoais que podem ser usadas para sequestro de contas, roubo de identidade e phishing altamente direcionado. O que é especialmente preocupante é a estrutura e a atualidade desses conjuntos de dados – não se trata apenas de vazamentos antigos sendo reciclados. Trata-se de inteligência nova e armamentável em escala”, diz o Cibernews.

"As informações contidas nos conjuntos de dados vazados abrem portas para praticamente qualquer serviço online imaginável, desde Apple, Facebook e Google até GitHub, Telegram e diversos serviços governamentais", acrescentou o site.

O Cibernews orienta que as pessoas redefinam as senhas só por precaução, selecionem senhas fortes e exclusivas que não sejam reutilizadas em várias plataformas, habilite a autenticação multifator sempre que possível, monitore as contas de perto e entre em contato com o suporte ao cliente em caso de qualquer atividade suspeita. Além disso, é recomendado evitar baixar arquivos ou softwares de fontes não confiáveis e manter o sistema e antivírus atualizados.

