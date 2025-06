Vazamento de dados expõe mais 16 bilhões de senhas na internet

O Google recomendou que os usuários alterem imediatamente suas senhas - (crédito: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Um vazamento de dados global que expôs mais de 16 bilhões de senhas e logins na internet foi registrado nesta sexta-feira (20/6). O incidente afetou usuários com contas em plataformas como Google, Apple, Facebook, Telegram e GitHub.

O vazamento foi identificado por pesquisadores da Cybernews — um site de notícias focado na cobertura de segurança cibernética. Segundo os especialistas, a gravidade foi amplificada pelo fato de as informações vazadas estarem organizadas por URL, login e senha. Isso, ainda de acordo com a investigação, facilitaria a atuação de cibercriminosos.

Diante da magnitude do vazamento, autoridades e empresas de tecnologia emitiram alertas urgentes. O FBI — departamento de polícia federal dos Estados Unidos — emitiu alertas oficiais, destacando o aumento do risco de ataques hacker via SMS. Já o Google recomendou que os usuários alterem imediatamente suas senhas.

Brasileiros como possíveis vítimas

A maioria das informações vazadas estava em língua portuguesa, de acordo com a investigação de pesquisadores da Cybernews. Segundo a publicação, maior parte do conjunto de informações comprometidas estaria "provavelmente relacionado à população de língua portuguesa", com mais de 3,5 bilhões de registros vazados.

Ainda de acordo com a investigação do vazamento de dados, as possíveis vítimas são as pessoas que não usam uma "segunda camada de proteção" (autenticação em dois fatores) ou que têm o hábito de usar a mesma senha para vários sites.

Dicas

Coordenadora acadêmica da pós-graduação em direito digital do Instituto de Tecnologia e Sociedade da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (ITS/UERJ), a professora Chiara de Teffé dá dicas de como se proteger de vazamentos digitais.

Segundo ela, é recomendável a troca "imediata" de senhas, "especialmente das contas mais sensíveis (e-mail, bancos e redes sociais)". "Use senhas complexas para cada serviço. Nunca repita a mesma senha em sites diferentes", afirma.

A ativação da autentificação da senha em dois fatores também é indicada pela professora. "Também use a biometria como parte da identificação", acrescenta Chiara. "Migre para passkeys, se possível.

Evite baixar arquivos ou softwares de fontes não confiáveis e mantenha seu sistema e antivírus atualizados. Também monitore se seus dados já foram expostos em vazamentos."