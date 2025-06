Boletim Focus: mercado reduz estimativa para inflação pela 4ª semana

Economistas do mercado financeiro voltaram a reduzir as projeções para a inflação neste ano pela quarta semana consecutiva. Segundo os dados do mais recente Boletim Focus, divulgados nesta segunda-feira (23/6) pelo Banco Central (BC), a estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2025 caiu de 5,25% para 5,24%.

Apesar da revisão, a inflação ainda permanece distante da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), que é de 3% em 2025. A margem de tolerância para que ela seja considerada cumprida é de 1,5 ponto percentual para baixo ou para cima.

As estimativas permaneceram inalteradas no restante do horizonte da pesquisa, ficando em 4,50% em 2026, 4,00% em 2027 e 3,80% em 2028.

Selic

A mediana para taxa básica de juros (Selic) subiu de 14,75% para 15% após a última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC, realizada na semana passada. A autoridade monetária elevou a taxa em 0,25 ponto percentual, chegando ao patamar dos 15% ao ano.

Esse foi o sétimo aumento consecutivo, elevando a Selic ao nível mais alto desde julho de 2006. A política fiscal e as escaladas dos conflitos geopolíticos estão no radar do colegiado.



As estimativas permaneceram inalteradas no restante do horizonte da pesquisa. Para 2026, a projeção é de 12,50%; para 2027, de 10,50%; e para 2028, de 10%.

PIB

As expectativas para o crescimento da economia brasileira também foram elevadas. A projeção para o produto interno bruto (PIB) em 2025 subiu de 2,20% para 2,21%. Já para 2026, avançou de 1,83% para 1,85%. A mediana das projeções foram mantidas em 2% para 2027 e 2028.

Dólar

Em relação ao câmbio, a expectativa para o dólar em 2025 recuou de R$ 5,77 para R$ 5,72. Para 2026, a estimativa ficou em R$ 5,80, enquanto a projeção para 2027 recuou de R$ 5,80 para R$ 5,75. Para 2028, a projeção permaneceu em R$ 5,80.