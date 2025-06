Prévia da inflação desacelera para 0,26% em junho com queda dos alimentos

Os maiores impactos negativos vieram da alimentação no domicílio, com destaque para a queda de 7,24% nos preços do tomate, de 6,95% do ovo de galinha e de 3,44% do arroz - (crédito: wikimedia commons/ Laoficina24)

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado a prévia da inflação oficial do país, registrou uma alta de 0,26% em junho. O resultado apresenta uma desaceleração ante o índice de maio, que foi de 0,36%.

Segundo os dados, divulgados nesta quinta-feira (26/6) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a energia elétrica residencial voltou a registrar o maior impacto positivo sobre o indicador, com a mudança da bandeira tarifária.



A partir deste mês, a bandeira tarifária da conta de luz será vermelha, patamar 1, o que significa um custo adicional para os consumidores. A mudança ocorre devido à menor disponibilidade de água nos reservatórios das hidrelétricas, o que leva ao acionamento de termelétricas mais caras. O custo adicional será de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos.

Habitação

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete tiveram alta em junho. A maior variação e o maior impacto vieram de habitação, com uma alta de 1,08%, devido ao aumento na conta de luz. Em seguida aparece vestuário, com alta de 0,51%.

Leia também: Copom destaca preocupação com fiscal e sinaliza juros altos por mais tempo

Entre os demais itens com maior impacto individual estão o café moído, com alta de 2,86%; ônibus urbano, de 1,39%; taxa de água e esgoto, 0,94%; refeição, 0,60%; e plano de saúde, 0,57%.

Queda na alimentação

A surpresa do índice veio do grupo de alimentação e bebidas, que após nove meses consecutivos de alta, apresentou recuo de 0,02%. Os maiores impactos negativos vieram da alimentação no domicílio, com destaque para a queda de 7,24% nos preços do tomate, de 6,95% do ovo de galinha e de 3,44% do arroz.

A queda de 0,52% nos preços da gasolina também contribuiu para a desaceleração do indicador. Os combustíveis recuaram 0,69% em junho, também houve quedas nos preços do óleo diesel, do etanol e do gás veicular.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular