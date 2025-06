Arrecadação federal soma R$ 1,2 tri de janeiro a maio e bate novo recorde

Apenas no mês de maio, a arrecadação foi de R$ 230,152 bilhões em maio, uma alta real de 7,66% na comparação com o mesmo mês do ano passado - (crédito: joão geraldo borges junior pixabay)

A arrecadação federal de impostos e contribuições federais somou R$ 1,138 trilhão no acumulado do ano, de janeiro a maio de 2025. De acordo com os dados, divulgados nesta quinta-feira (26/6) pela Receita Federal, esse é o melhor desempenho para o período desde o início da série histórica, em 1995.

O montante representa um aumento real — descontada a inflação — de 3,95% na comparação com o mesmo período acumulado de 2024. Estes são os primeiros dados de arrecadação divulgados neste ano, devido à greve de servidores da Receita.

O recorde acontece após o governo ter aprovado uma série de medidas arrecadatórias no Congresso em 2023, como a tributação de fundos exclusivos, os "offshores".

Apenas no mês de maio, a arrecadação foi de R$ 230,152 bilhões em maio, uma alta real de 7,66% na comparação com o mesmo mês do ano passado. O resultado também representa o melhor desempenho arrecadatório para o mês de maio da série histórica.

O PIS/Pasep e a Cofins totalizaram uma arrecadação de R$ 46,951 milhões, representando crescimento real de 10,01%. Já a Receita Previdenciária totalizou R$ 57,610 milhões, um crescimento real de 5,86%. O desempenho do Imposto de Renda (IR) de residentes no exterior, por sua vez, foi de R$ 7,522 milhões no período, representando crescimento real de 50,94%.