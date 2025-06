Aneel mantém bandeira vermelha e conta de luz segue mais cara em julho

"A continuidade do cenário de afluências abaixo da média em todo o país reduz a geração de energia por hidrelétricas", argumentou, em nota, a Aneel. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB)

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu manter a bandeira vermelha patamar 1 nas contas de luz no próximo mês de junho. Diante disso, a energia elétrica residencial segue com uma cobrança adicional de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos. Segundo a Aneel, a manutenção da tarifa mais cara está associada à baixa capacidade atual dos reservatórios que abastecem as usinas hidrelétricas.

“A continuidade do cenário de afluências abaixo da média em todo o país reduz a geração de energia por hidrelétricas. Esse quadro tende a elevar os custos de geração de energia, devido à necessidade de acionamento de fontes mais onerosas para geração, como as usinas termelétricas”, justificou, em nota, a agência.

A bandeira vermelha voltou a incidir na conta de luz neste mês de junho, o que não ocorria desde outubro de 2024. Em maio, a Aneel havia definido bandeira amarela, após cinco meses consecutivos sem cobrança adicional na energia elétrica.

“Com o acionamento da bandeira vermelha patamar 1, a Aneel reforça a importância da conscientização e do uso responsável da energia elétrica. A economia de energia também contribui para a preservação dos recursos naturais e para a sustentabilidade do setor elétrico como um todo”, completou.