Prêmio da Quina de São João: quanto renderia e o que daria para comprar?

O prêmio da Quina de São João de 2025, que será sorteada neste sábado (28/6), aumentou, nesta quinta-feira (26/6), de R$ 230 milhões para R$ 250 milhões. A bolada será a maior da história da modalidade existente desde 2011. Mas e você já pensou como gastaria tanto dinheiro? Com a fortuna, seria possível comprar o carro mais caro do mundo, o Rolls-Royce La Rose Noire Droptail, que vale aproximadamente R$ 164,3 milhões (US$ 30 milhões), e ainda ficar com R$ 85,7 milhões. Você prefere gastar com comida? Se passar em um Mc Donalds com toda fortuna no bolso, é possível levar pra casa 10 milhões de sanduíches Big Mag. A recompensa do concurso 6.760 — que, por ser especial, como a Mega da Virada, não acumula — é equivalente a mais de 164 mil salários-mínimos, mas é menos que 0,8% do patrimônio do homem mais rico do Brasil, o cofundador do Facebook Eduardo Saverin, cuja fortuna é avaliada em US$ 34,5 bilhões, segundo a Forbes.

Apesar disso, se entregue a somente uma pessoa, o prêmio da 15ª edição da Quina de São João permitiria ao vencedor comprar de imóveis a ilhas. Se o sortudo quiser ganhar mais dinheiro sem fazer nada, é só colocar toda fortuna na poupança — a quantia renderia quase R$ 2 milhões apenas no primeiro mês Confira, a seguir, alguns dos artigos que poderiam ser adquiridos com R$ 250 milhões. Leia também: Brasilienses sonham com os R$ 360 milhões da Mega-Sena e da Quina de São João

Celulares

Aparelho telefônico mais recente e mais caro da marca Apple, o iPhone 16 Plus com 512 GB custa R$ 11.799 no site oficial da empresa. Com o valor distribuído pela Quina, seria possível comprar mais de 21 mil deles.

A quantia adquiriria, também, cerca de 19 mil aparelhos Galaxy Z Fold6 5G com 512 GB, o mais caro da linha regular da Samsung; e mais de 2 mil S25 Ultra Yong, modelo adaptado por marca de luxo dos Emirados Árabes Unidos personalizado com ouro e diamantes.

Apesar disso, a recompensa da Quina não compraria, por uma diferença de R$ 15 milhões, o celular mais caro do mundo, o Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond — também customizado por empresa de luxo, que custa US$ 48,5 milhões, o equivalente, na cotação atual, a cerca de R$ 265 milhões.

Carros

Caso o sortudo não queira comprar o Rolls-Royce La Rose Noire Droptail, há diversas opções de carros de luxo para adquirir. Lançado em outubro de 2024, o hiperesportivo F80, da Ferrari, custa cerca de R$ 23 milhões (3,6 milhões de euros). O ganhador solo da Quina de São João poderia ter, pelo menos, dez deles na garagem.

Alternativamente, seria possível adquirir cerca de 147 veículos AMG GT 63 S E Perfomance Coupé, último lançamento da Mercedes-Benz no Brasil (R$ 1.679.900); ou 769 automóveis A3 Sportback, mais recente da Audi.

Ainda, o prêmio compraria 3.378 carros populares — com base no preço do Citröen C3, o mais barato no Brasil em 2025, que custa R$ 74 mil.

Imóveis

O vencedor da Quina poderia comprar cerca de 33 casas no Lago Sul, bairro nobre de Brasília — se considerado o valor médio de R$ 7,5 milhões por imóvel; 125 apartamentos na Asa Sul — R$ 2 milhões, cada —; ou 277 em Águas Claras — R$ 900 mil.

O prêmio também é mais de dez vezes o preço do imóvel mais caro vendido na capital federal, comprado pelo governador Ibaneis Rocha por R$ 23 milhões em 2019 e localizado na QI 5 do Lago Sul.

A quantia compra, por fim, a casa mais cara do Brasil, adquirida por R$ 220 milhões por uma construtora em 2024, e ainda restariam R$ 30 milhões para investir na decoração do lar. Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ilhas

O prêmio da Quina de São João compraria uma ilha em Belize, na América Central, avaliada em R$ 142 milhões (US$ 26 milhões) pelo site Private Islands Online; uma nas Ilhas Virgens Britânicas, no Caribe, por R$ 202 milhões; ou uma em Bahamas, por R$ 208 milhões.

No Brasil, de acordo com o mesmo portal, seria possível adquirir ilhas que vão de R$ 3 milhões a R$ 82 milhões. Assim, o vencedor poderia ser proprietário de três ilhas brasileiras das mais caras ou 83 das mais baratas.

Aeronaves

Levando em conta o preço médio de R$ 10 milhões por um jatinho particular, de acordo com o site especializado, seria possível adquirir 25 aeronaves — sem contar os custos de mantimento — com a quantia distribuída pela Quina. Se tomado em consideração o preço-base de R$ 3,5 milhões por um helicóptero, por sua vez, o prêmio compraria cerca de 71 deles.

Shows da Madonna

O cachê para que Madonna se apresentasse em Copacabana em 2024 foi, de acordo com o Uol, R$ 17 milhões, sem levar em conta custos de infraestrutura. Com a recompensa da Quina, portanto, poderiam ser pagas 14 apresentações particulares da artista.

Quanto renderia?

De acordo com a Caixa Econômica Federal, se apenas uma pessoa ganhar o valor inteiro da Quina de São João deste ano e aplicá-lo todo na poupança do banco, receberá, apenas no primeiro mês de rendimento, cerca de R$ 1,7 milhão.

Em um ano, de acordo com calculadora disponível no site do Serasa, seriam acumulados, apenas em juros, um total de R$ 15,4 milhões. Em cinco, seriam R$ 87,2 milhões; e, em dez, R$ 204,9 milhões.

Além da poupança, outros tipos de investimento renderiam valores diferentes, a depender do risco.

Como jogar?

As apostas para a Quina de São João de 2025 são vendidas a partir de R$ 2,50 — o jogo simples, com cinco números. Elas podem ser adquiridas em lotéricas de todo o país, por meio do site ou por meio do aplicativo das Loterias Caixas. Também é possível participar de bolões organizados tanto em lojas físicas quanto nos meios digitais.

É preciso ter mais de 18 anos para apostar.

Onde acompanhar?

O sorteio do concurso 6.760 da Quina ocorre a partir das 20h de sábado, em São Paulo. Ele será transmitido ao vivo, junto a outras loterias, pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube, bem como pelo perfil oficial do banco no Facebook. O resultado também é publicado em tempo real no site do Correio Braziliense.

Além da Quina de São João, são sorteados no dia 28 de junho os concursos 2.881 da Mega-Sena, que acumulou e sorteia R$ 130 milhões; 263 da +Milionária, cujo prêmio está em R$ 118 milhões; 3.429 da Lotofácil; 05978-1 da Federal; 2.261 da Timemania; e 1.082 do Dia de Sorte.