Plano Safra da agricultura familiar terá R$ 89 bilhões em linhas de crédito

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta segunda-feira (30/6), em cerimônia no Palácio do Planalto, um pacote de R$ 89 bilhões destinado à agricultura familiar para a safra 2025/2026. Trata-se do maior volume de recursos da história do setor, com foco na ampliação do crédito rural, mecanização da produção, sustentabilidade ambiental e inclusão social no campo.

Do total anunciado, R$ 78,2 bilhões serão disponibilizados por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), que celebra 30 anos de existência com um aumento de 47,5% no volume de crédito em relação ao governo anterior.

“Ao investir na agricultura familiar, estamos fortalecendo a economia local, garantindo comida de qualidade e a preços acessíveis para a população e ganho justo para o produtor”, destacou Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.

Juros negativos para cesta básica

Uma das principais medidas do plano é a manutenção de taxas de juros reais negativas para a produção de alimentos da cesta básica, como arroz, feijão, mandioca, frutas, verduras, leite e ovos. Agricultores familiares terão acesso a financiamentos com juros de 3% ao ano — ou 2% no caso de cultivo orgânico ou agroecológico.

A estratégia, que se mantém desde os dois últimos planos safra, visa estimular a produção de alimentos saudáveis e acessíveis, ao mesmo tempo em que gera renda no campo. “Mesmo em um cenário econômico desafiador, conseguimos manter condições justas de financiamento para o agricultor familiar”, reforçou Teixeira.

Com o objetivo de tornar o campo mais produtivo e resiliente às mudanças climáticas, o plano apresenta novas linhas de crédito para irrigação sustentável, transição agroecológica, adaptação ao clima e conectividade rural. Uma das novidades é o estímulo aos quintais produtivos das mulheres rurais, valorizando o protagonismo feminino na produção de alimentos e na geração de renda.

O plano também amplia o acesso à mecanização agrícola. O limite de financiamento para máquinas de pequeno porte dobrou, passando de R$ 50 mil para R$ 100 mil, com juros de apenas 2,5%. Máquinas maiores, de até R$ 250 mil, poderão ser adquiridas com juros de 5%, subsidiados pelo governo, no âmbito do programa Mais Alimentos.

Redução de agrotóxicos

Durante a cerimônia, será assinado o decreto que institui o Pronara – Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, voltado à promoção de práticas agrícolas mais seguras, saudáveis e ambientalmente responsáveis. O Pronara prevê pesquisas científicas, monitoramento de resíduos de agrotóxicos e fortalecimento da Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), além do estímulo ao uso de bioinsumos.

Outra iniciativa inédita é o lançamento do SocioBio+, voltado à valorização de produtos da sociobiodiversidade e à preservação de saberes tradicionais.

“Criamos linhas de crédito para apoiar a agroecologia, a adaptação climática e fortalecer os quintais produtivos das mulheres rurais”, afirmou Fernanda Machiaveli, secretária-executiva do MDA.