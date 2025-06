Lula elogia Galípolo e diz que gostaria que os juros "fossem zero"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a defender a redução dos juros no Brasil e afirmou que, se dependesse exclusivamente dele, “todos os juros seriam zero”. A declaração foi dada nesta segunda-feira (30/6), durante cerimônia de lançamento do Plano Safra 2025/2026 para a agricultura familiar, no Palácio do Planalto.



Ao comentar as taxas de financiamento oferecidas pelo governo ao setor rural, Lula destacou que os juros de 3% e 2,5% previstos no programa são, na prática, negativos quando comparados à inflação. “Se a inflação está em 5%, e o juro é de 3%, então é menos que juro zero. E é isso que a gente quer: apoiar quem produz comida”, afirmou.



Apesar do desejo de zerar os juros, o presidente reconheceu as limitações do atual modelo institucional, com o Banco Central operando de forma independente. “Eu gostaria que todos os juros fossem zero, mas isso ainda não depende da nossa política econômica, que não tem muito a ver com a taxação de juros”, declarou Lula.

A taxa básica de juros está atualmente em 15% ao ano — o maior patamar em duas décadas. A decisão do BC de manter os juros em patamar elevado tem sido alvo de críticas recorrentes por parte do governo federal, especialmente diante das dificuldades em impulsionar o crédito e os investimentos.

Lula voltou a demonstrar confiança em seu indicado no para a presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo. “O Galípolo é um presidente muito sério, e eu tenho certeza de que as coisas vão ser corrigidas com o passar do tempo”, disse.



O petista também alfinetou a gestão anterior. “Nós sabemos o que herdamos e não vamos ficar chorando. Vamos corrigir com responsabilidade, respeitando as regras, mas pensando sempre nos que mais precisam”, afirmou.



O Plano Safra para a agricultura familiar prevê R$ 89 bilhões em crédito com juros subsidiados e incentivos à agroecologia, à mecanização sustentável e à inclusão de mulheres no campo — medidas que Lula tem classificado como essenciais para “garantir comida barata na mesa do povo e dignidade no campo”.

