Campos Neto assume cargo no Nubank seis meses após deixar presidência do BC

O ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, assume nesta terça-feira (1º/7) o cargo de vice-presidente do Conselho de Administração (vice-chairman) do Nubank. Também responsável pela chefia global de Políticas Públicas da empresa, ele será membro não independente do Conselho de Administração da Nu Holdings, grupo que controla a instituição financeira.

Campos Neto assume os novos cargos seis meses após deixar a presidência do Banco Central, no último dia 31 de dezembro. Apesar do anúncio ter ocorrido em maio, ele teve que cumprir o período de quarentena imposta a quem deixa o cargo na autarquia, que prevê 180 dias sem poder assumir funções em instituições privadas.

Na nova empresa, o ex-presidente do BC irá se reportar diretamente ao fundador e CEO do Nubank, David Vélez. Dentre as funções de Campos Neto no banco, está o apoio ao programa de expansão internacional do Nu e o relacionamento com reguladores financeiros globais, além de representar a empresa em fóruns e conselhos internacionais e de contribuir para a análise econômica e de risco dentro da instituição.

Leia também: Nubank rebate fala de Haddad e diz que paga mais tributos que grandes bancos

Nos quase seis anos em que esteve à frente do Banco Central, Campos Neto foi responsável pela implementação de novas tecnologias como o Pix e o avanço do Open Finance. Além disso, os dois últimos anos de sua gestão também foram marcadas por atritos com o Executivo, devido à escalada da taxa básica de juros (Selic), que chegou a 13,75% sob o comando do ex-presidente.