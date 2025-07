Bolsa bate recorde após decisão sobre IOF e dólar sobe

No Brasil, o principal índice acionário, o Ibovespa, fechou com alta de 0,24% atingindo 141.263 pontos. O volume negociado no dia foi de R$ 9 bilhões.

No cenário interno, além de o PIB do primeiro trimestre indicar resiliência da economia brasileira, o mercado repercutiu a decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes, que suspendeu efeitos dos decretos que elevam as alíquotas do IOF. O Ibovespa começou a subir no começo da tarde, após as notícias do impasse entre o governo e o Congresso.