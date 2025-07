Musk perde R$ 70 milhões na fortuna com anúncio do Partido da América

Elon Musk, o bilionário à frente da Tesla e homem mais rico do mundo — segundo a revista Forbes —, perdeu US$ 13,5 bilhões (mais de R$ 70 bilhões) em um único dia com a desvalorização das ações da fabricante de veículos elétricos, que caíram cerca de 8% nesta segunda-feira (7/7). O motivo seria o anúncio do "Partido da América", iniciativa pessoal de Musk lançada no fim de semana.

Com os papéis cotados a US$ 290,89 por volta das 10h50 (horário de Brasília), a Tesla viu sua capitalização de mercado despencar para abaixo de US$ 1 trilhão. Desde dezembro, a queda acumulada nas ações já é de quase 40%.

A nova investida política de Musk, que inclui críticas públicas ao presidente Donald Trump e sua recém-promulgada One Big, Beautiful Bill, um pacote de cortes de impostos e gastos, sinaliza um afastamento definitivo do empresário em relação ao ex-aliado republicano.

No ano passado, o bilionário gastou cerca de US$ 300 milhões apoiando Trump e outros conservadores, agora desafia abertamente o governo, criando um partido próprio e lançando uma consulta pública sobre o sistema bipartidário nos EUA por meio de sua rede social, o X (antigo Twitter).

"É uma proporção de dois para um, disseram que sim a um novo partido político, e vão tê-lo!", escreveu Musk ao anunciar o novo projeto no sábado (5/7). A enquete sobre o rompimento com o sistema político tradicional americano reuniu mais de 1,2 milhão de votos.

A reação do mercado, no entanto, foi imediata e negativa. Analistas e investidores apontam que o envolvimento contínuo de Musk com pautas políticas — especialmente em um ano eleitoral nos Estados Unidos — causa incerteza sobre seu comprometimento com a Tesla, além de expor a empresa a possíveis represálias do governo federal.

Dan Ives, analista da Wedbush, destacou que os acionistas da Tesla demonstram uma “sensação de exaustão” com a insistência do CEO em se envolver em disputas políticas. A Tesla já vinha enfrentando desconfiança no mercado após registrar duas quedas consecutivas nas entregas de veículos, o que ampliou os questionamentos sobre sua capacidade de crescimento sustentável.

Apesar do abalo, Musk continua liderando o ranking de bilionários da Forbes, com um patrimônio estimado em US$ 391,7 bilhões (R$ 2,1 trilhões).

*Com informações da AFP.

