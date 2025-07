Trump diz que "não sabe" se vai deportar Elon Musk

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que não sabe se vai deportar o bilionário sul-africano Elon Musk. “Temos que analisar”, afirmou o republicano a jornalistas nesta terça-feira (1º/7). A resposta de Trump ocorreu no momento em que ele estava a caminho da Flórida para visitar um centro de detenção de imigrantes, conhecido como Alcatraz dos Jacarés.



O centro de detenção está situado em um aeroporto abandonado na região dos Everglades, em meio a uma rede de pântanos e manguezais que abriga mais de 2.000 espécies de animais e plantas. Segundo Karoline Leavitt, porta-voz da Casa Branca, a instalação contará com até 5 mil camas para "imigrantes ilegais criminosos".

Na segunda-feira (30/6), Trump criticou Elon Musk. "Carros elétricos são bons, mas ninguém deveria ser forçado a ter um. Elon talvez receba mais subsídios do que qualquer outro ser humano na história — de longe — e, sem esses subsídios, ele provavelmente teria que fechar as portas e voltar para casa, na África do Sul. Sem mais lançamentos de foguetes, satélites ou produção de carros elétricos, nosso país economizaria uma fortuna. Talvez devêssemos pedir para o DOGE (Departamento de Eficiência Governamental) dar uma boa olhada nisso? Há muito dinheiro a ser economizado", escreveu Trump na plataforma Truth Social.



Musk, a pessoa mais rica do mundo, foi o maior doador de Trump nas eleições de 2024 e liderou o Departamento de Eficiência Governamental dos EUA até maio. O bilionário tem criticado o projeto de lei orçamentária federal de Trump e defendeu a formação de um novo partido político chamado "America Party" (Partido América, em tradução livre).



Com informações da AFP