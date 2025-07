Galípolo propõe corte de "subsídios cruzados" para baratear crédito no país

Galípolo destacou que grande parte da população brasileira recorre ao rotativo do cartão de crédito para complementar a renda mensal, o que eleva ainda mais os juros do crédito - (crédito: Raphael Ribeiro/BC)

O presidente do Banco Central do Brasil (BC) se reuniu nesta terça-feira (8/7) com deputados e senadores da Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE) para discutir a política monetária e os desafios do crédito no país, especialmente diante da taxa básica de juros em 15% ao ano e seu impacto no controle da inflação.

Galípolo destacou a necessidade de revisar os chamados “subsídios cruzados”, que considera “sem sentido”. Segundo ele, essa revisão pode reduzir o custo do crédito no país ao eliminar isenções que, no cenário atual, são consideradas desnecessárias.

O chefe da autoridade monetária destacou, ainda, que grande parte da população brasileira recorre ao rotativo do cartão de crédito para complementar a renda mensal, o que eleva ainda mais os juros do crédito. “Esse crédito não deveria ser usado de maneira perene, e sim de maneira mais planejada”, afirmou.

A chegada do Pix parcelado, previsto para ser lançado em setembro de 2025, é uma modalidade que vem para reduzir o custo do parcelamento, na visão do chefe da política monetária. “A ideia é sempre poder ofertar mais serviços para o cliente. (...) e é um caminho que tende a ser mais barato, a você poder parcelar de maneira mais barata”, disse.